День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:39

Эта остренькая капуста поражает — мариную за сутки и не оставляю шансов покупным закускам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта остренькая капуста — именно та закуска, которую готовишь снова и снова. Она получается невероятно хрустящей, в меру острой и пикантной, с идеальным балансом специй. Такой салат не успевает надоесть — его съедают еще до того, как он успевает как следует настояться.

Готовлю я так: шинкую 2 кг свежей капусты, натираю 3-4 морковки на крупной терке, добавляю 4 измельченных зубчика чеснока. Для маринада кипячу литр воды с половиной стакана сахара, 2 столовыми ложками соли с горкой, 10 горошинами перца, 5 гвоздиками и 4 лавровыми листами — провариваю 10 минут. Снимаю с огня, добавляю по половине стакана растительного масла и 9% уксуса. Заливаю капусту немного остывшим маринадом, придавливаю гнетом и оставляю до полного остывания. Затем перекладываю в банку и убираю в холодильник на сутки. Уже через 24 часа получается ароматная, хрустящая закуска, которая хранится в холодильнике несколько недель.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Общество
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Общество
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Никаких больше тортов и оладий. Готовлю «Аленку в пеленке»: творог, мармелад и 30 минут!
Общество
Никаких больше тортов и оладий. Готовлю «Аленку в пеленке»: творог, мармелад и 30 минут!
Наполеон больше не делаю. Вместо него — торт «Шоколад на кипятке», влажный и нежный бисквит с кремом
Общество
Наполеон больше не делаю. Вместо него — торт «Шоколад на кипятке», влажный и нежный бисквит с кремом
Сочные и хрустящие огурчики по-корейски — готовлю эту закуску к Новому году постоянно
Общество
Сочные и хрустящие огурчики по-корейски — готовлю эту закуску к Новому году постоянно
еда
рецепты
овощи
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.