Эта колбаса лучше магазинной — готовлю дома из индейки: не только полезная, но и сочная

Эта колбаса — идеальная альтернатива магазинным аналогам. Вы контролируете состав, используете нежное мясо индейки и получаете продукт без консервантов и усилителей вкуса.

Для колбасы мне понадобится: филе бедра индейки (250 г), филе грудки индейки (250 г), соль (6 г), копченая паприка (0,5 ч. л.), сухой чеснок (0,5 ч. л.), коллагеновая оболочка, вода (50 г).

Мясо индейки промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками. Смешиваю с солью, копченой паприкой и сушеным чесноком. Добавляю холодную воду — она поможет сохранить сочность. Тщательно вымешиваю фарш и убираю в холодильник на 1–2 часа для созревания. Коллагеновую оболочку замачиваю в теплой воде на 5 минут согласно инструкции. Наполняю оболочку фаршем, стараясь избегать воздушных пузырей. Формую колбаски, перекручивая оболочку через каждые 12–15 см. Выкладываю колбаски на решетку духовки, подставив противень для стекания сока. Выпекаю в два этапа: сначала 2 часа при 80 °C, затем увеличиваю температуру до 130 °C и готовлю еще 30 минут до золотистого цвета. Даю колбасе полностью остыть перед нарезкой.

