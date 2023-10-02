Эстония не видит ущемления прав в запрете образования на русском языке Глава МИД Эстонии не увидел ущемления прав в запрете образования на русском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отказ от русского языка в системе образования в Эстонии не противоречит ни нормам международного права, ни обязательствам страны, заявил глава МИД республики Маргус Цахкна. По его словам, которые приводит газета Postimees, республика поэтапно исключит из обучения языки любых нацменьшинств.

Решение правительства о переходе на обучение на государственном языке в рамках реформы системы образования полностью соответствует международным обязательствам Эстонии, — заявил министр.

Цахкна таким образом ответил на опубликованное 17 августа Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявление о том, что отмена обучения на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах Эстонии противоречит международным документам по правам человека. Вопреки замечанию ООН, Цахкна утверждает, что государство не обязано предоставлять образование на каком-либо конкретном языке, а проживающие в Эстонии представители нацменьшинств имеют возможность для сохранения своего языка.

Решение правительства о реформировании государственной системы образования отвечает интересам всех детей, проживающих в Эстонии, вне зависимости от их родного языка. Оно обеспечивает равные возможности для получения качественного образования, — заключил министр.

В Эстонии приняли закон о порядке перевода всей системы образования в стране на эстонский язык, пишет ТАСС. В ближайшие два года это коснется детских садов и начальных классов школ, к 2030 году доля уроков на эстонском должна стать не менее 60%. Затем планируется полный переход. Реформа коснется и педагогов, от которых будут требовать знания эстонского, а вести занятия на другом языке можно будет только с разрешения правительства. На территории республики действуют 74 средние школы, в которых можно учиться на русском языке.

Ранее в сентябре в Таллине мужчину оштрафовали на €500 за наклейку «Я русский» на автомобиле.