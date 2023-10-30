Диетолог объяснила, как вывести токсины из организма Диетолог Мухина посоветовала употреблять клетчатку для вывода токсинов

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Чтобы вывести токсины из организма и улучшить работу кишечника, необходимо употреблять клетчатку, которая является «естественным доктором» и нормализует эвакуацию пищи, посоветовала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что пищевые волокна очищают кишечник.

Пищевые волокна проходят по ворсинкам кишечника как метелка, очищая его. Это естественный доктор, который избавляет нас от токсинов и улучшает эвакуацию пищи, — пояснила врач.

Клетчатка практически не разрушается желудочным соком и ферментами, благодаря чему свободно доходит до кишечника. Мухина добавила, что пищевые волокна в том числе регулируют уровень холестерина, сахара в крови и выступают в роли пробиотика для полезных бактерий. Она посоветовала ежедневно добавлять в рацион овощи, фрукты и зерновые. Диетолог выделила среди продуктов, содержащих клетчатку, брюссельскую капусту, яблоки, морковь, горох и отруби.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал отказаться от употребления клетчатки при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта. К таким болезням относятся воспалительные процессы в кишечнике, например колит, а также гастрит в стадии обострения.