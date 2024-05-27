«Естественная эволюция»: Попова о новом штамме коронавируса Глава Роспотребнадзора заявила, что бояться нового штамма коронавируса не стоит

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стоит бояться нового штамма коронавируса FLiRT, сообщает Telegram-канал SHOT. По ее словам, сегодняшний вариант не приводит к более тяжелому течению инфекции.

Это естественная эволюция коронавируса. Несмотря на несколько мутаций, он не представляет дополнительных рисков, — сказала Попова.

Глава ведомства отметила, что важно не спутать вирус с кишечной инфекцией, так как у них схожие симптомы. Также необходимо обратиться к врачу своевременно.

Ранее академик РАН заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что симптоматика нового штамма коронавируса FLiRT отличается так называемой новой потерей вкуса. Также к его симптомам относятся лихорадка, усталость и боли в мышцах.

Эксперт напомнил, что для профилактики заболевания нужно соблюдать все те же меры, что и для предыдущих вариантов: мытье рук и нахождение дома при температуре. Особенно строго эти меры нужно соблюдать пожилым людям с ослабленным иммунитетом, подчеркнул Онищенко.