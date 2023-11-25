«Есть все, чтобы победить»: Сладков объяснил неудачи первого периода СВО Военкор Сладков связал неудачи в начале СВО с кризисом в 1990-е

Фото: МО РФ

Военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что причины неудач первого периода СВО берут начало в 1990-х. По его мнению, обрушение военного потенциала страны началось после распада СССР.

Нас тогда здорово подкосили все эти проамериканские дельцы от политики, экономики. [Президент РФ Владимир] Путин их вытолкал взашей, и мы выжили. Теперь осталось окончательно переделать себя и победить. Сейчас у нас все есть, чтобы победить, — написал Сладков.

Военкор рассказал, что двое его знакомых, военный летчик Сергей Буянкин и офицер Дмитрий Петров, в 1990-е перешли на гражданскую работу. Буянкин, по его словам, уволился на взлете карьеры и ушел работать в ЖЭК, а Петров не мог содержать семью, так как ему не выплачивали денежное довольствие до полугода. Он решил заняться торговлей. По словам Сладкова, из них никто не собирался увольняться.

Их система сама выдавила. А скольких сослуживцев, полковников, подполковников я в начале девяностых повстречал в промерзших поездах на пути из китайской Манчжурии. Мы, тогда недавние советские офицеры, толпами ездили в Китай менять шинели на пуховики, чтобы хоть как-то прожить, — добавил военкор.

Ранее Сладков заявил, что в Авдеевке российская армия пробила участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта. Он назвал это достижение настоящим подвигом ВС РФ.