«Есть расхождения»: академик РАН о мобилизации людей с ВИЧ Академик Покровский: в приказе о мобилизации нет указаний о призыве ВИЧ-положительных

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В документах о призыве и в приказе о частичной мобилизации есть расхождения в том, что касается призыва ВИЧ-положительных россиян, рассказал в беседе с НСН доктор медицинских наук и академик РАН Вадим Покровский. По его словам, сейчас призыв таких граждан оставляется на усмотрение местных военкоматов, так как в приказе о частичной мобилизации нет указаний, что граждане с ВИЧ ей не подлежат. Медик отметил, что эту проблему пытаются решить.

Есть расхождения в документах. В документах о призыве прописано, что ВИЧ-инфицированные не призываются. А в приказе о мобилизации такой прописи нет. Поэтому все происходит часто на усмотрение местных военкоматов. Возникают проблемы, сейчас этот вопрос пытаются решить окончательно, — рассказал Покровский.

Специалист объяснил, что в случае призыва ВИЧ-инфицированных россиян в рамках частичной мобилизации возникает ряд проблем. Так, больные должны ежедневно получать лекарства, что трудно в условиях боевых действий. Если же военный с ВИЧ получит ранение, появится риск передачи вируса во время оказания помощи.

Академик выразил мнение, что призывать ВИЧ-инфицированных нужно, лишь когда «вопрос военных действий встанет более жестко».

Покровский ранее заявил, что ВИЧ-инфицированных в РФ около 1,5 млн человек, или 1% населения страны. Он пояснил, что указанная цифра расчетная и «исчисляется по данным обследования части населения на антитела к ВИЧ». В конце 2021-го в РФ было около 1,1 млн человек с антителами, но настоящее число зараженных должно быть на 300–400 тысяч больше.