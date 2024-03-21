«Есть опасения, что не сама»: очевидцы об упавшей с 16-го этажа девушке Соседи выпавшей с 16-го этажа девушки в Воронеже рассказали о ссоре в ее квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из квартиры девушки, которая накануне ночью выпала с 16-го этажа дома в Воронеже, доносились звуки ссоры, рассказала NEWS.ru жительница ЖК «Озерки», где произошел инцидент. По ее словам, позднее рядом с пострадавшей видели мужчину.

Было ночью, примерно в 01:20. Есть опасения, что она не сама [выпала], да. Потому что многие соседи до этого слышали, как в ее квартире ругались, потасовка какая-то была. Житель с нижних этажей позже увидел у ее тела мужчину, который не скорую вызывает, а спрашивает по телефону у кого-то, как быть. Мол, девушка напилась и сама выпала с балкона, — заявила собеседница.

Она отметила, что этого мужчину в доме ранее не встречала. Сразу после происшествия соседи вызвали скорую, добавила жительница дома. Женщина рассказала, что после падения девушка была еще жива, однако впоследствии умерла.

Инцидент произошел в ночь на среду, 20 марта, в многоэтажном жилом доме на улице Шидловского в Воронеже. Очевидцы рассказали, что 25-летняя девушка упала с 16-го этажа. После падения пострадавшей удалось выжить, ее экстренно доставили в больницу на скорой.

Ранее в Москве под окнами жилого дома на улице Недорубова нашли тело 22-летней девушки, которую ранее признали виновной в смерти ее ребенка. Уточняется, что рядом с ней был найден 33-летний мужчина — оба получили тяжелые травмы при падении с высоты.