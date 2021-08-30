«Есть один пассажир»: Бузова рассказала, как Соловьёв унижает женщин

Шоувумен Ольга Бузова заявила, что телеведущий Владимир Соловьёв регулярно занимается оскорблением женщин. В историях в своём Instagram она подчеркнула, что не может принять мужчину, который плохо обращается с женщинами.

Она уверена , что такое поведение — это «дно».

Есть один пассажир, <...> зовут его Владимир Соловьёв, который занимается просто абьюзингом, оскорбляет женщин регулярно. Приглашает в свои шоу гостей и их публично унижает, — подчеркнула она.

Артистка отметила, что её звали на шоу Соловьёва. Однако она никогда не придёт на его передачи и «не позволит ему хайпиться за её счёт».

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал Соловьёва «мерзкой карлицей» и «обиженным кукусиком» в ответ на заверения телеведущего в том, что главред «Эха Москвы» работает на иностранные спецслужбы.