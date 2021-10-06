«Дырка в правилах»: общественница об инциденте с ребёнком-аутистом

В Воронеже девочку с аутизмом не пустили на аттракцион в торговом центре «Град», сославшись на запрет допуска детей-инвалидов. Президент Центра проблем аутизма Екатерина Мень заявила NEWS.ru, что документы, регулирующие деятельность различных аттракционов, не учитывают детей с особенностями развития. Охранники исходят из прописанных критериев безопасности и формально никого не хотят притеснять.

По её словам, в правилах аттракционов та или иная дееспособность определяется возрастом. До шести лет ребёнок должен быть со взрослым, а после семи он может идти без родителей. А дети с аутизмом могут демонстрировать тот уровень развития, который соответствует маленькому ребёнку, но при этом быть достаточно большими.

Здесь есть дырка в правилах. С одной стороны, можно понять тех, кто пытается стоять на страже безопасности, с другой стороны, понятно, что те документы, которые регулируют деятельность, они не учитывают детей с особенностями вообще. В этих нормативах, которые регулируют правила работы различных аттракционов или аквапарков, этой категории детей нет вовсе, — отметила Мень.

Она добавила, что действия администрации аттракциона или охранников выглядят достаточно дискриминационно, хотя на самом деле изначально дискриминационны правила. Они не учитывают, что на аттракционах должны кататься дети с аутизмом, эпилепсиями и какими-то синдромами, которые хотят иметь детство, как и все остальные.

Инцидент с недопуском ребёнка с особенностями развития на аттракцион произошёл в Воронеже 5 октября. Изначально сотрудница не разрешила девочке кататься вместе с родителями, а когда узнала о диагнозе, вообще запретила подходить к аттракционам. Руководитель юридического парка Ирина Тищенко сообщила журналистам, что аттракцион — источник повышенной опасности.