«Есть, чему поучиться»: депутат о развитии космической отрасли в России Депутат Романенко: Китай и США лидируют в развитии космических проектов

Фото: SpaceX/Global Look Press

На сегодняшний день Китай и Соединенные Штаты лидируют в развитии национальных программ и космических проектов, заявил космонавт и депутат Государственной думы Роман Романенко. По его словам, страны проявляют экономическую заинтересованность. Романенко уверен, что России есть, чему поучиться у государств в космической отрасли, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня мы видим, как идет развитие национальных программ и космических проектов в некоторых странах. И, безусловно, здесь есть экономическая заинтересованность, присутствие на околоземных орбитах спутниковых группировок, а также исследование, изучение далекого космоса. В этом направлении Китай и, к сожалению, США лидируют. И нам есть, что у них взять, чему поучиться на этих позициях, — заявил депутат.

Он добавил, что России необходимо не только догнать и перегнать страны, но и вернуть себе прежний статус. Романенко напомнил, что государство имеет достаточно серьезные технические средства, а также богатый исторический опыт космических исследований. В России есть предприятия, «рожающие» технику, способную показать, что страна возвращается на позицию самой мощной космической державы.

Отечественный космос требует грамотного управления, серьезных кадровых решений, которые, безусловно, выведут нас в тот статус, который у нас был в середине прошлого века, — добавил космонавт.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что ракета-носитель «Ангара-5» представляет собой будущее российской космической программы. По его словам, она способна нести на себе огромный вес, а также более экологична.