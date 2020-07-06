ЕСПЧ запросил у Москвы копию дела об убийстве Немцова

https://static.news.ru/photo/1e0b7f50-bf7e-11ea-b54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у России копию дела об убийстве в феврале 2015 года политика Бориса Немцова для ознакомления, говорится в решении ЕСПЧ.

С жалобой в суд обратилась ещё 27 августа 2015 года дочь убитого, Жанна Немцова. Как говорится в решении, по словам заявителя, в ходе расследования не был установлен мотив преступления, также не были допрошены или задержаны все причастные к преступлению лица.

Кроме того, не были изучены видеозаписи и не были правильно классифицированы действия преступников в соответствии с Уголовным кодексом.

Отмечается, что суд намерен получить ответы на два вопроса: было ли расследование убийства достаточно тщательным со стороны России и имела ли заявительница эффективное средство правовой защиты в связи со своей жалобой.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, Борис Немцов, убитый возле Кремля в 2015 году, выиграл иск против бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего в 2019 году. Такое решение принял Европейский суд по правам человека.