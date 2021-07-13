ЕСПЧ обязал Россию признать однополые браки

Европейский суд по правам человека рассмотрел случаи трёх однополых пар, которым отказали в заключении брака в России. Суд постановил, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции о правах человека «Право на уважение частной и семейной жизни».

В ЕСПЧ признали, что признание однополых союзов не противоречит защите «традиционного брака», принятой в обновлённой Конституции РФ

Это, по мнению международной инстанции, никак не ограничит разнополых супругов. Также ЕСПЧ не посчитал убедительным аргументом утверждение, что большинство россиян не поддерживают однополые браки. Общественное мнение не должно использоваться для ограничения части граждан в правах, считают в организации.

Закон же о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, действующий в России, не имеет отношения к текущему делу, указано в решении ЕСПЧ.

Одно из рассмотренных дел — отказ в браке Ирины Шипитько и Ирины Федотовой Тверским ЗАГСом Москвы — ждало решения с 2009 года.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников объяснил, что однополые браки в России никогда не будут разрешены, поскольку отечественная Конституция выше международных договоров.