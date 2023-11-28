ЕСПЧ обязал РФ выплатить Pussy Riot компенсацию за отказ в регистрации НКО

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Pussy Riot

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе участниц группы Pussy Riot решил взыскать с России более €24 тысяч компенсации. Жалоба касалась отказа властей РФ зарегистрировать НКО «Зона права» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которую Надежда Толоконникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Мария Алехина и Владимир Рубашный создавали в 2013 году для защиты прав заключенных. В регистрации организации им отказали, заявив о несоответствии поданных документов и статуса организации.

Суд постановил, что не имелось достаточно подробных инструкций и формальных требований для регистрации НКО и заполнения соответствующих форм. Указанные неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации, — сообщили в суде.

Европейский суд потребовал от России выплатить каждому истцу по €7500, а также €1920 в качестве компенсации издержек. Россия с 2022 года вышла из-под юрисдикции Страсбурга и отказывается исполнять решения ЕСПЧ.

21 ноября Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Основанием для возбуждения дела стали ее публикации в соцсетях. 1 ноября Бабушкинский суд отказался арестовывать вокалистку, но 21 ноября отказ отменили.