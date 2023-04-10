«Если только в юанях»: Вяземский посмеялся над идеей платить за пятерки Юрий Вяземский назвал анекдотичным предложение платить школьникам за пятерки

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Китайский юань

Предложение платить школьникам деньги за хорошие оценки, озвученное в Госдуме, можно воспринимать как анекдот, заявил NEWS.ru заведующий кафедры мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский. В шутку он предложил делать это в китайской валюте, а не в рублях, назвав эту проблему несерьезной.

В русской валюте платить неинтересно, если только в юанях, так ученики могли бы поехать в Китай, ознакомиться со страной, еще больше укрепить отношения с Россией. Если говорить серьезно, это предложение я воспринимаю как анекдот. В Госдуме есть и другие серьезные проблемы, которые надо решать, а не заниматься чепухой, — сказал Вяземский.

Финансовые поощрения, на взгляд Вяземского, не могут быть нормой для образовательного процесса. Сама по себе оценка является поощрением, уверен он.

Если в Госдуме на уровне закона решили платить за хорошие оценки, то это, конечно, цирк. Если уж и платить ученикам, то и за четверки, и за тройки, это тоже удовлетворительная оценка. Поощрять за хорошие оценки никак не стоит, это и так поощрение. Иначе мы скоро дойдем до того, что начнем хвалить за то, что мужчины женятся, а женщины выходят замуж, — заявил Вяземский.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением провести эксперимент для повышения успеваемости школьников. Она предложила платить ученикам за хорошие отметки. Деньги она предложила переводить на Пушкинскую карту, которую те могут использовать для посещения культурных мероприятий.