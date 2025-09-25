Если штрудель, то такой — готовлю с двумя видами грибов и сыра: восторг обеспечен

Штрудель с двумя видами грибов представляет собой изысканное блюдо, которое сочетает хрустящее тесто и ароматную грибную начинку. Это кушанье отличается насыщенным вкусом и неповторимым ароматом, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. Сочетание шампиньонов и вешенок создает гармоничный вкусовой букет, который никого не оставляет равнодушным.

Для приготовления потребуется: 6 листов теста фило, 200 граммов шампиньонов, 200 граммов вешенок, 200 граммов рикотты, 100 граммов творожного сыра, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 3–4 веточки петрушки, кунжут для украшения, 50 граммов сливочного масла, 1 яйцо для смазывания и 1 чайная ложка соли. Грибы и лук мелко нарезают, обжаривают до золотистого цвета, добавляют чеснок и специи. Смешивают грибную массу с рикоттой, творожным сыром и измельченной петрушкой. Два листа теста смазывают растопленным маслом, сверху кладут еще два листа внахлест. Распределяют начинку, оставляя свободный край, и аккуратно сворачивают рулет. Поверхность смазывают взбитым яйцом, посыпают кунжутом и выпекают при 200 градусах 20 минут до золотистой корочки.

