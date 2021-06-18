«Если речь идёт о сохранении здоровья, то вопрос о халяльности не стоит»

В России проживают порядка 15 млн мусульман, это более 10% населения. Вопрос о том, являются ли вакцины от коронавируса халяльными, то есть допустимыми в исламе, немаловажен для успеха прививочной кампании, которую объявило государство. Термин «халяль», напомним, относится отнюдь не только к еде, но и практически ко всем сферам жизни. О том, как российские вакцины получают исламский «сертификат допустимости», NEWS.ru обсудил с Эдуардом Хамидуллиным, руководителем отдела Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Духовного управления мусульман и Союза муфтиев России.

— Кто на данный момент из производителей получил сертификат «Халяль»?

— Его получила компания «Вектор» из Новосибирска, разработчик вакцины «ЭпиВакКорона».

— А что с остальными производителями?

— В наш центр заявку на сертификацию производители «Спутника V» и «КовиВака», то есть центры имени Гамалеи и имени Чумакова, не подавали. Духовное управление мусульман само вышло на разработчиков «Спутника». Есть стандарт «Халяль», по которому есть критерии по составу продукта и по технологии производства. Никаких вопросов к «Вектору» не было относительно этих стандартов. По «Спутнику» были вопросы, потому что в составе был этанол, и были некоторые вопросы по технологии производства. И если у нас возникают вопросы, мы вправе обратиться в вышестоящую организацию — Совет улемов ДУМ РФ. Улемы — мусульманские учёные — рассмотрели эти вопросы и пришли к выводу, что вакцина «Спутник V» также халяльная.

— А почему тогда у «Спутника» нет сертификата «Халяль», раз его признали таковым?



— Для получения сертификата они к нам не обращались. Для этого компания должна подать заявку на сертификацию.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— А вакцина института Чумакова, она халяльная?

— Мы общались с представителя института Чумакова, но вопрос о сертификации не ведётся. Мы не изучили её на предмет халяльности.

— Какой вакциной тогда можно прививаться мусульманам?

— Я сам привился «Спутником». Если нет противопоказаний — можно любой прививаться.

— Если вакцина института Чумакова не халяльная, значит, ею нельзя прививаться?



— Вполне возможно, что она тоже халяльная, просто мы её не изучали. Если речь идёт о сохранении здоровья человека, то вопрос о халяльности препарата не стоит, если это один продукт. Если их несколько, то тогда мусульманин может выбрать тот продукт, который халялен. И исходя из этого на данный момент мусульмане должны выбирать один из этих двух продуктов.

Отметим, в феврале 2021 года было объявлено, что Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ издаст фетву (богословское заключение) о том, в каких случаях мусульманам будет позволено прививаться вакцинами от коронавируса, если в их составе будет обнаружены запретные для употребления верующими компоненты.

Заместитель председателя Совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что говорить о дозволенности (халяль) или запретности (харам) российских вакцин можно будет только после изучения их состава и всех возможных альтернатив. Он напомнил, что не каждое лекарство или вакцина разрешены с точки зрения ислама. Если лекарство содержит запрещённые компоненты, то их применение недопустимо. Однако исключением может стать ситуация, когда есть прямая угроза жизни и здоровью человека и альтернативы нет.

Он добавил, что на данном этапе мусульманам важно знать состав компонентов, а также то, прошли ли они химическую обработку, при которой вещества утрачивают свои естественные свойства. Он также выразил надежду, что они не будут противоречить исламу.