Малышева назвала лучшую диету без мяса Малышева: лучшей диетой без мяса стала флекситарианская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Лучшей диетой для похудения и поддержания здоровья без мяса является флекситарианская, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она уточнила, что этот способ питания больше похож на стиль жизни, так как позволяет есть почти все, что хочется.

Это вегетарианская диета. Она ограничивает молоко, она ограничивает переработанное мясо, она ограничивает быстрые углеводы, такие как печенье, прямые сладости, чипсы, прямой сахар, она ограничивает сливочное масло, — объяснила Малышева.

При этом, по ее словам, основой остаются овощи и растительные продукты, но рыбу или мясо можно добавлять редко и в маленьких количествах.

Малышева добавила, что диета позволяет похудеть на четыре килограмма за месяц. При этом питание полноценное, содержит все необходимые микроэлементы, снижает уровень холестерина, уменьшает риск развития сахарного диабета второго типа и предупреждает резкое повышение артериального давления.

Ранее врач-диетолог Валерия Шапошникова посоветовала отказаться от колбасы, бекона, хамона и шашлыка, так как в термически обработанных мясных продуктах содержится вредный холестерин. При этом больше всего этого вещества содержится в субпродуктах: печени, почках, сердце и мозгах.