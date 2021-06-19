Если надо — откуплюсь: как россияне оформляют себе фальшивые вакцины

На фоне введения в ряде российских субъектов иммунизации от коронавирусной инфекции в России бурное развитие получил нелегальный бизнес — продажа прививочных сертификатов. Приобрести документ о том, что вы вакцинировались от COVID-19, сегодня, как выяснилось, не составляет проблемы. Документами торгуют в группах в соцсетях и Telegram-каналах. Мошенники загружают результаты «вакцинации» в личные аккаунты граждан в «Госуслуги» и присылают бумажные оригиналы домой. При этом вместе с ростом заболеваемости в стране начинают взлетать и цены на услуги — отбоя от клиентов нет. Риск стать фигурантом уголовного дела за использование фальшивых бумаг пока, похоже, не особо пугает россиян. О том, как работает этот теневой рынок, — в публикации NEWS.ru.

Сетевой бизнес

Жительница Самарской области Ольга работает педагогом в одной из местных школ. Женщина рассказала, что буквально на днях руководство учебного заведения обязало всех сотрудников привиться.

Большинство коллег пошли прививаться, в ином случае нам пообещали серьёзные неприятности — дескать, без прививочного сертификата не допустят к работе. Я прививаться не хочу, совсем не доверяю, считаю, что она ещё «сырая», непроверенная. Говорят, у неё побочных эффектов немало, — рассказала NEWS.ru Ольга.

В итоге, признаётся женщина, она нашла в Сети объявление о возможности купить пресловутый паспорт:

Отдала три тысячи рублей и мне всё сделали буквально за сутки. Говорят, никто не поймёт — оригинал это или подделка. Выглядит как настоящий.

NEWS.ru удалось найти немало россиян, которые уже успели воспользоваться нелегальной услугой, некоторые из них оставляют в соцсетях отзывы о подобном «сервисе». Получается, что все довольны — и те, кто продаёт липовые сертификаты, и те, кто их сегодня покупает.

wikimedia.org

35-летний москвич Алексей тоже обманул работодателя, который запросил у него свидетельство о прохождении вакцинации.

Мне прививаться неохота, вот я взял и купил эту бумажку. У нас в фирме работает больше 30 человек, половина уже поступила также. Одни боятся делать прививки, другим просто неохота. К тому же и цена вопроса адекватная — в среднем от двух до пяти тысяч рублей, — признался мужчина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала: снижения заболеваемости можно будет ждать, когда большинство граждан будет вакцинировано. Сегодня, по официальным данным, в России привиты одним компонентом вакцины 19,7 млн человек, оба укола получили 16,1 млн граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал в конце мая, что в столице привились 1,3 млн горожан из 12 млн.

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых пояснил NEWS.ru, что поддельные сертификаты оказывают существенное влияние на качество медицинской аналитики.

Представьте, что купившие такой документ граждане начнут массово заболевать и с тяжёлым течением проходить лечение в стационарах, кто-то в итоге уйдёт из жизни. Какая будет общественная реакция? Разумеется, начнётся массовый поток информации, что вакцина не работает или работает плохо, — прогнозирует Малых.

По его мнению, государство должно немедленно вмешаться и жёстко пресечь этот незаконный бизнес. Медик напомнил, что на днях депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой лично контролировать расследование преступлений, связанных с продажей поддельных документов о вакцинации.

«Пройдёт все проверки»

Представитель одного из нелегальных сервисов, продающих сертификаты, рассказал NEWS.ru, что в его «компании» готовы предоставить паспорт вакцинируемого с QR-кодом и печатями, свидетельствующими о получении двух компонентов препарата, а также сертификат, который вносится в реестр и предоставляется в электронном виде.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По срокам предоставления услуги — сутки с момента оформления заказа. Цена — 2800 рублей. Образец имеет единый экземпляр, сертификат будет отображаться в реестре «Госуслуг» с привязкой к личному кабинету, — сообщил он.

Также деятель теневого бизнеса уточнил, что клиенту для оформления заказа достаточно предоставить своё имя и фамилию, дату рождения, адрес проживания, а также адрес для доставки документов курьером:

Услуги предоставляем по всем крупным городам России и СНГ, максимально быстрые сроки доставки.

Перечислить деньги нам предложили на банковскую карту.

В другом таком сервисе NEWS.ru назвали уже другую стоимость услуг — 12 тысяч рублей. На вопрос о гарантиях там сообщили:

Вы у всех спрашиваете про гарантии? Даже когда покупаете лотерейный билет? Мы о чём вообще беседуем? О передаче грамот для школьников-отличников?

Ещё один продавец заверил, что торговля COVID-сертификатами является «абсолютно законной». Он подчеркнул, что документ «пройдёт все проверки».

Мы работаем с января. Но имейте в виду — из-за обязательной вакцинации наши услуги с 1 июля значительно подорожают, — предупредил продавец.

Два года — за бумажку

По мнению основателя адвокатского агентства «Законовед» Григория Сарбаева, очевидно, что усиление мер по «добровольно-принудительной» вакцинации вызовет ответное сопротивление.

Рынок липовых сертификатов будет расширяться и совершенствоваться. Ответственность за такие действия также предусмотрена: статьи 327 УК РФ и 19.23 КоАП РФ наказывают за использование и подделку официальных документов, в том числе сертификатов о прохождении вакцинации, сроком до двух лет лишения свободы, — пояснил он NEWS.ru.

Юрист добавил, что многие граждане ищут более простые способы избежать этой процедуры. В топе — обычный отвод по медицинским показателям.

Ещё один экстравагантный способ совсем недавно поведала мне клиентка — она официально дважды пришла на вакцинацию и уговорила медсестру не делать прививку, что дало возможность получить на руки заветный документ, — поведал Сарбаев.

Он подчеркнул: отдельный вид «бизнеса» — это незаконное использование электронного сервиса «Госуслуги», в который злоумышленники умудряются вносить фальшивые данные о прохождении вакцинации.

Понятно, что без подельников внутри системы это сделать практически невозможно, — констатировал адвокат.

Независимый юрист Константин Толкачёв в разговоре с NEWS.ru указал, что COVID-сертификаты — это странная выдумка чиновников, которые застряли в прошлом, доцифровой эпохе.

Думаю, такие формы «бизнеса» будут только расцветать и чувствовать себя ещё увереннее. Причины — в неспособности бюрократической машины адаптироваться под современный мир, избавить людей от бумажек, от бюрократии. Отдельный аспект — обязательная вакцинация, которая, на мой взгляд, противоречит Конституции и международным нормам. Человека вынуждают искать возможность быстро искать варианты, например, как не потерять работу, — пояснил Толкачёв.

По его оценкам, необходимо стимулировать вакцинацию не дискриминацией, а различными поощрениями. Например, устраивать среди привитых граждан лотереи, давать выплаты, предоставлять льготы по обязательным платежам и сборам.

Сергей Киселев/АГН

А так ждём, когда за отказ вакцинироваться будут заводить административные и уголовные дела. Пока вопрос ответственности за подделку сертификата о вакцинации скорее не урегулирован, поскольку очень сложно доказать, что человек знал о покупке сфабрикованного документа, — резюмировал юрист.

Попытки ввести COVID-паспорта в России уже предпринимались. Первым регионом, где едва не появился такой документ, стала Республика Башкортостан. Глава этого субъекта Радий Хабиров мотивировал необходимость подобной меры «популяризацией вакцинации, потому что без этих мероприятий мы не достигнем коллективного иммунитета, не преодолеем эпидемию».

По данным МВД, рынок производства фальшивых документов в России стремительно растёт. В частности, на обнаруженных в Сети сайтах можно приобрести поддельные удостоверения личности, включая паспорта и водительские права, а также СНИЛС, ИНН.