«Если меня грохнут»: Симоньян о целях обвинений СБУ в свой адрес Симоньян назвала целью обвинений СБУ оправдание на случай, если ее убьют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала в своем Telegram-канале две причины, по которым Служба безопасности Украины выдвинула обвинения в ее адрес. Она не исключила, что одна из целей — закрыть ей возможность путешествовать по миру.

СБУ тут сообщает о новых обвинениях в мой адрес. Аж по 4 статьям: геноцид, посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганда войны и оправдание агрессии РФ против Украины. А еще я якобы призывала к массовому убийству украинских детей. Зачем они это делают, спрашивает меня прогрессивная общественность, — написала Симоньян.

Главред RT считает, что СБУ выдвинула ей обвинения, чтобы закрыть возможность ездить по миру.

Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край, — объяснила Симоньян.

Вторая причина обвинений, по мнению главреда RT, — если ее «грохнут».

Заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее, — написала Симоньян.

Служба безопасности Украины предъявила обвинения Симоньян по четырем статьям Уголовного кодекса страны. Она стала фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны» и статье об оправдании спецоперации на Украине. В СБУ также сообщили, что ее сотрудники продолжают принимать комплексные меры для привлечения Симоньян к ответственности.