«Если гадить, то не в открытую»: политолог назвал два пути Собчак в Литве Политолог Маркелов: Собчак в Литве пойдёт по стопам Хаматовой или будет вести свой проект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

У бежавшей из России в Литву журналистки Ксении Собчак сейчас есть два пути: либо идти по стопам актрисы Чулпан Хаматовой и доживать на последние сбережения, либо вести какой-нибудь проект, тем самым полностью отрезав себе возможность вернуться на родину, рассказал «Слову и Делу» политолог Сергей Маркелов. По его мнению, Собчак будет пытаться получить в Литве статус человека, близкого к президенту, и «и если гадить, то не в открытую».

Безусловно, у нее сейчас развилка. Но не между вариантами делать или нет, а если делать, то как. Она сама по себе этакий «энерджайзер», суету наведет. Но мое экспертное мнение такое: Собчак будет сопрягать свои действия со статусом близкого человека к президенту. То есть — меньше гадить. И если гадить, то не в открытую, — считает Маркелов.

Политолог предположил, что в Литве в настоящее время потирают руки, поскольку ситуация с Собчак полностью отражает политику Вильнюса против Москвы. Эксперт убежден в том, что в прибалтийской республике даже не стали узнавать, какая история стоит за становлением Собчак в России, им достаточно знать, что она имела близость к российским властям.

Сидели-думали, что бы еще такое гадкое России сделать. А тут сама подъезжает, машину на границе бросает и пешком переходит границу, — пояснил Маркелов.

При этом он подчеркнул, что Собчак умеет вести тонкую политику и быть осторожной, однако полностью оставаться в стороне она не сможет.

28 октября депутат Госдумы Анатолий Вассерман не исключил, что западные спецслужбы попытаются получить секретную информацию от журналистки Ксении Собчак, которая недавно покинула Россию. Однако, по его мнению, Собчак не владеет полезной для Запада информацией. Вассерман полагает, что журналистка могла бы раскрыть некоторые коммерческие тайны ряда российских структур, однако эти данные никак нельзя будет использовать в политической плоскости.

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Такие действия журналистки могли быть связаны с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.