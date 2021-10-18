Основатель «Мужского государства» заявил, что не вернётся в Россию

Основатель признанного судом экстремисткой организацией и запрещённого «Мужского государства» Владислав Поздняков заявил NEWS.ru, что не собирается возвращаться в Россию. Ранее он объяснил, что не считает свою организацию экстремистской. По его версии , решения суда о запрете «Мужского государства» добивались представители ЛГБТ-сообщества и «педолобби».

«Нет», — ответил Поздняков на вопрос NEWS.ru, планирует ли он приехать в РФ.

При этом Поздняков рассказал, что иногда скучает по родине, по друзьям и по родным. Он добавил, что готов вернуться только тогда, когда в стране не будет двойных стандартов.

Вот если ФСИН признают экстремистским сообществом — тогда вернусь в Россию, — сказал он.

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией. Теперь её деятельность на территории России запрещена.

«Мужское государство» — националистическое сообщество, которое регулярно устраивает кампании травли против людей и компаний, которые не нравятся его основателю Владиславу Позднякову. Призывы к своим сторонникам Поздняков публикует через Telegram-канал.

Из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола. Последний скандал с «Мужским государством» был связан с рестораном «Тануки», который был атакован сторонниками Позднякова из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ.