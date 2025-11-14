Если дома ждет скоблянка — спешу с работы: не рагу, а настоящий шедевр славянской кухни

Это блюдо стоит приготовить, когда хотите удивить гостей чем-то необычным, но при этом душевным и домашним. Аромат скоблянки создает неповторимую атмосферу уюта.

Для скоблянки мне понадобится: свинина (500 г), репчатый лук (1 шт.), грибы (150 г), сметана (2 ст. л.), горчица (1 ст. л.), соль, перец, масло для жарки.

Мясо нарезаю небольшими кусочками поперек волокон. В хорошо разогретой чугунной сковороде обжариваю мясо до золотистой корочки — партиями, чтобы не тушилось. Перекладываю в отдельную посуду. В той же сковороде пассерую нарезанный полукольцами лук до прозрачности. Добавляю нарезанные пластинками грибы и обжариваю до румяности и выпаривания жидкости. Возвращаю мясо в сковороду к луку и грибам. Добавляю горчицу, сметану, соль и перец. Тщательно перемешиваю, чтобы все кусочки покрылись соусом. Накрываю крышкой и томлю на самом маленьком огне 25–30 минут, пока мясо не станет совершенно мягким. Если соус становится слишком густым, можно добавить пару ложек воды или бульона. Подаю скоблянку горячей, прямо в чугунной сковороде, посыпав свежей зеленью. Идеальный гарнир — рассыпчатая гречка или картофельное пюре.

