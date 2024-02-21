Эскортница рассказала, как сохранила брак десяткам мужчин

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Жены не всегда способны удовлетворить все потребности мужей, поэтому они обращаются к работницам секс-индустрии, рассказывает эскортница Шона Ривер. По ее словам, которые приводит Daily Star, свидания с ней помогли сохранить брак десяткам женатых мужчин. Получив разрядку, они возвращаются к семье. Поэтому, считает она, секс с ней не является изменой.

Это самый незначительный грех, который могут совершить мужчины. Если бы они искали кого-то другого, например любовницу, это было бы гораздо большей угрозой для отношений, — приводит ее слова издание.

Ривер отмечает, что нередко исполняет роль подруги для своих клиентов, разговаривает с ними о семейных отношениях и поддерживает в сложные периоды. При этом, подчеркивает она, никогда не пыталась увести клиентов из семьи.

Ранее житель Британии, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что секс-вечеринки на самом деле не такие приятные для некоторых участников, как может показаться. Свингер отметил, что посещать мероприятия разрешено только парам, но некоторые мужчины обходят запрет, оплачивая услуги проституток, которые исполняют роль их партнерш.

До этого о сексе в тюрьме рассказала американка, отбывающая наказание в США. По ее словам, женщины-заключенные занимаются им куда чаще, чем можно было бы ожидать. По ее словам, они устраивают оргии и активно пользуются секс-игрушками.