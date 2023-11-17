Все чаще мы слышим про эскортниц. Однако представители древнейшей профессии появились одновременно со «жрицами любви». Только вот с течением времени эта деятельность все больше ассоциировалась с женщинами. Сегодня о мужском эскорте говорят мало, но это не значит, что его нет. Мы готовы нарушить обет молчания и рассказать, как сегодня устроена сфера продажи представителей сильного пола. Покупают ли представителей сильной половины человечества сегодня? Как и где мужчины продают себя? Действительно ли работники секс-индустрии получают легкие деньги? Чем мужской эскорт принципиально отличается от женского? И можно ли остаться человеком, пройдя путь эскортника? Ответы — в новом выпуске NEWS.ru.