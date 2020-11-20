Ещё трое российских граждан заразились коронавирусом после вакцинации

https://static.news.ru/photo/92eb7dbe-2b69-11eb-99b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Три жителя Свердловской области заразились коронавирусом после соответствующей вакцинации, заявил замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, у заболевших попросту не успел сформироваться иммунитет к инфекции — на его выработку, как правило, уходит 43 дня.

У кого-то антитела появлялись на третьей неделе, у кого-то появлялись на 50–60-й день, — отметил Креков, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что первый пациент заболел на пятый день после вакцинации. Два других почувствовали недомогание на 11-й день.

18 ноября появилась информация о том, что пять медиков в Томской области заразились коронавирусом после первой прививки «Спутник V» против COVID-19.

По состоянию на 20 ноября в России впервые выявлено свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса — 24 318. Это рекордный показатель за всё время пандемии. В общей сложности число заражённых достигло 2 039 926.

Из них за сутки выздоровели 24 758 (1 551 414 за весь период), а скончался 461 (35 311). Сейчас под наблюдением медиков находится 453 201 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остаётся управляемой и контролируемой. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.