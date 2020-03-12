https://static.news.ru/photo/e204b24c-6456-11ea-b89d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больницу для пациентов, у которых подтверждён диагноз коронавирус, постоят в Москве в течение двух-трёх месяцев. Эту информацию подтвердил начальник управления координации градостроительной документации и инвестиционных проектов департамента развития новых территорий Москвы Рустам Убайдуллаев.

Больница появится у деревни Голохвастово в 30 км от МКАД. О строительстве мобильного комплекса ранее в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, рабочие будут использовать быстровозводимые конструкции.

Будет быстровозводимый комплекс. Он будет построен в ближайшие два-три месяца. Будут использоваться сборные технологии. Заказчиком будет департамент строительства, — цитирует Убайдуллаева ТАСС.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа на территории России сведена к минимуму, писал NEWS.ru.