https://static.news.ru/photo/42e6d18c-23d2-11ea-9126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дополнительную станцию метро планируют открыть на Люблинско-Дмитровской линии в Москве. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, она будет носить название «Южный порт».

Мы приняли решение в связи с активным развитием территории промзоны «Южный порт» построить там дополнительную станцию с таким же названием, — цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что первых пассажиров станция сможет принять до конца 2023 года. Она будет обслуживать строящиеся и планируемые к строительству жилые районы на территории промзоны.

Ранее москвичей попросили оценить строительство Коммунарской линии метро. Голосование на сайте мэра включает четыре вопроса. В частности, горожане смогут рассказать, поддерживают ли они возведение новой ветки, какой вид транспорта они предпочитают и как часто бывают в районах прохождения новой линии, писал NEWS.ru.