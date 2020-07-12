Ещё один разлив от «Норникеля»: на Таймыре в грунт попало 44 тонны керосина

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Очередное ЧП с загрязнением почв, связанное с ГМК «Норникель», произошло в Красноярском крае. На этот раз на полуострове Таймыр в грунт попало около 44,5 тонны авиационного керосина при его перекачке из баржи. Авария случилась у посёлка Тухард из-за разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз».

Как сообщает пресс-служба «Норникеля», разгерметизация продолжалась около 15 минут. Ранее пресс-служба «Норильсктрансгаза» сообщала о разливе до 20 тонн топлива. Там также говорили, что угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке керосина приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого. В свою очередь пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.

Несколькими часами ранее о ЧП писал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Тогда было известно о разливе 8 тонн керосина. Со слов собеседника агентства сообщалось, что загрязнения реки Большая Хета удалось избежать, а сама авария локализована.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем» с конца мая. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» тогда признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. Сообщалось, что «Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии 5 млрд рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли.

При этом пробы воды и почвы, которые пытались вывезти с места ЧП экологи и журналисты, чтобы сделать независимую экспертизу в Москве, на борт самолёта брать запретили. Не помогло и участие в этой операции депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.

В конце июня предприятие вновь оказалось в центре скандала. Корреспондент «Новой газеты» и представители Greenpeace обнаружили перекачку стоков в тундру. По данным издания, сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. Журналисты и активисты позвонили в экстренные службы. Ещё до их приезда на место ЧП прибыла служба безопасности «Норникеля» и выключила станцию перекачки. Позже прибыли рабочие предприятия и занялись демонтажем труб. При этом полицейскую машину, на которой добирались прокуроры, раздавил трактор «Норникеля».

Пресс-служба предприятия заявила об отсутствии утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики. По словам представителей компании, заснятое журналистами — слив оборотной воды. При этом признали, что это нарушением норм безопасности, виновные должностные лица отстранены от исполнения своих обязанностей, писал NEWS.ru.