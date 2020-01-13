В Москве появятся ещё девять промышленных предприятий. Их планируют построить на деньги инвесторов.
Участок под строительство промышленного предприятия можно арендовать через городские аукционы. С 2013 года мэрия реализовала девять лотов. Согласно предварительным планам, новые объекты появятся в двух столичных округах и в Зеленограде.
Как рассказал заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, самое крупное предприятие построят на юге Москвы. Его общая площадь составит 32,7 тысячи квадратных метров. Строительство планируют закончить к 2027 году,
Ранее NEWS.ru писал, что предприятия с мигрантами освободят от плановых проверок. Нововведение должно способствовать экономическому росту, к тому же есть обоснованное мнение, что численность населения трудоспособного возраста может сократиться в ближайшие 10 лет, тогда как потребность в рабочих кадрах останется прежней.
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