https://static.news.ru/photo/7c381aee-3693-11ea-a091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве появятся ещё девять промышленных предприятий. Их планируют построить на деньги инвесторов.

Участок под строительство промышленного предприятия можно арендовать через городские аукционы. С 2013 года мэрия реализовала девять лотов. Согласно предварительным планам, новые объекты появятся в двух столичных округах и в Зеленограде.

Как рассказал заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, самое крупное предприятие построят на юге Москвы. Его общая площадь составит 32,7 тысячи квадратных метров. Строительство планируют закончить к 2027 году, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что предприятия с мигрантами освободят от плановых проверок. Нововведение должно способствовать экономическому росту, к тому же есть обоснованное мнение, что численность населения трудоспособного возраста может сократиться в ближайшие 10 лет, тогда как потребность в рабочих кадрах останется прежней.