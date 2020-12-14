Ещё 77 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве

https://static.news.ru/photo/c360a57e-3e55-11eb-9966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за последние сутки увеличилось на 77. С момента вспышки инфекции количество жертв COVID-19 в российской столице превысило 10 тысяч, теперь их 10 022.

Об этом говорят данные оперативного штаба. Отмечается, что у всех умерших пациентов подтвердился диагноз «пневмония», а также получен положительный результат тестов на коронавирус.

В предыдущие сутки в Москве скончалось 75 таких пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса пойдёт на убыль в России в конце января. И заметнее всего этот процесс будет в Москве. Такой прогноз сделал главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков, уточнивший, что число заразившихся инфекцией в стране уже уменьшится к концу февраля.