Ещё 75 человек за сутки вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/7cfb22a8-82da-11ea-ac87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки вылечились от коронавируса ещё 75 заболевших, общее число выздоровевших достигло 1838 человек.

Такие данные приводит заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт ТАСС.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что всего 410 человек, больных коронавирусной инфекцией, находятся на лечении в медучреждении. Он подчеркнул, что у остальных пациентов в графе «диагноз» значится «внебольничная пневмония». При этом 56 пациентов находятся в реанимации, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ),

Кроме того, в столице сократилось число тяжёлых пациентов, поступающих в больницы с коронавирусом. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, такая динамика доказывает эффективность мер по самоизоляции и разобщению людей, которые принимаются в России в связи с распространением COVID-19, писал NEWS.ru.

России на сегодняшний день зафиксировано около 43 тысяч случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших пациентов составляет 3,3 тысячи человек, умерли – 363.