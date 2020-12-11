Ещё 5890 человек в Москве вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/18a6e5ba-3c45-11eb-84d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На территории Москвы в течение прошедших суток из больниц были выписаны по выздоровлении ещё 5890 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Накануне вечером оперштаб заявил, что в городе скончались ещё 76 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 9722 горожанина. В общей сложности в Москве коронавирусом заразились, по последней информации, 679 163 человека.

В столице выздоровели ещё 5890 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 524 779, — рассказали в оперштабе.

Отсутствие у пациента заболевания подтверждается путём проведения исследований. Кроме того, всем, кому необходимо находиться под наблюдением после выписки, медики дают определённые рекомендации. Тот, кто уже переболел, может стать донором плазмы крови, необходимой для лечения других пациентов.

Как ранее передавал NEWS.ru, во время пандемии возникло множество заблуждении о коронавирусной инфекции нового типа, которые передают «из уст в уста» жители России. Некоторые утверждают, что курильщики не подвержены опасному заболеванию или легче его переносят, другие верят в силу чеснока, который спасает от коронавируса лучше прививки. Утверждения некоторых медиков и народные версии опроверг академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.