Ещё 5274 пациента московских больниц вылечились от коронавируса

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 5274 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией в городе.
В столице выздоровели ещё 5274 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 377 131, — говорится в сообщении оперштаба.
Общее количество выздоровевших в Москве достигло 377 131.
Ранее заместитель главы столичного департамента образования и науки Антон Молев сообщил, что коронавирусную инфекцию за последние две недели ежедневно диагностировали в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы.
Как писал NEWS.ru, учёные из Великобритании группы Coverscan выяснили, что коронавирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодых людей, которые не получали лечение в больнице. Исследователи проанализировали долгосрочные последствия для людей, относящихся к группе низкого риска. Согласно результатам, у них могут найти повреждения органов через четыре месяца после выздоровления.
В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.
Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.