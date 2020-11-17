Ещё 5274 пациента московских больниц вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5f66410a-28a2-11eb-acb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 5274 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией в городе.

В столице выздоровели ещё 5274 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 377 131, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее количество выздоровевших в Москве достигло 377 131.

Ранее заместитель главы столичного департамента образования и науки Антон Молев сообщил, что коронавирусную инфекцию за последние две недели ежедневно диагностировали в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы.

Как писал NEWS.ru, учёные из Великобритании группы Coverscan выяснили, что коронавирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодых людей, которые не получали лечение в больнице. Исследователи проанализировали долгосрочные последствия для людей, относящихся к группе низкого риска. Согласно результатам, у них могут найти повреждения органов через четыре месяца после выздоровления.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.