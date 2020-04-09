Ещё 37 больных коронавирусом вылечились в Москве

https://static.news.ru/photo/4dc68160-7af8-11ea-bcca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

Московские врачи за прошедшие сутки вылечили от коронавируса ещё 37 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, всем пациентам, которым нужно оставаться под наблюдением после выписки, даны соответствующие рекомендации.

Она также отметила, что общее количество выздоровевших в Москве достигло 350 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что трое жителей Московской области вылечились от коронавируса. Общее количество выздоровевших в регионе достигло 69 человек.

В России на сегодняшний день выявлено 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли 79.