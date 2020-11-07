Ещё 3313 москвичей вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/88799844-2258-11eb-a5e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В течение прошедших суток из столичных больниц по выздоровлении были выписаны 3313 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 9 ноября сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что городские врачи с начала пандемии вылечили от COVID-19 343 226 человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3313 пациентов, — цитирует Ракову РИА Новости.

Она подчеркнула, что для подтверждения отсутствия у человека COVID-19 врачи проводят специальные исследования. Кроме того, после выписки всем пациентам необходимо оставаться под присмотром медиков и придерживаться ряда рекомендаций.

Как ранее писал NEWS.ru, оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 72 человека. Общее число умерших в столице достигло 7361.