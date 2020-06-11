Ещё 2 255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2 255 человек, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2 255 пациентов, — сказала она.
Обще количество выздоровевших в Москве увеличилось до 118 024 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, ещё один медик, главный врач барнаульской больницы «РЖД-Медицина» Александр Зальцман, заразившийся коронавирусом, умер в Алтайском крае.
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