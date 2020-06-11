Ещё 2 255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Удалённый режим работы в администрации снимается, большинство сотрудников вернутся на свои рабочие места 15 июня, в понедельник.

Отмечается, что часть сотрудников начала работать в привычном режиме уже с 8 июня. Как рассказали сотрудники различных подразделений Кремля, во время действия режима самоизоляции в Москве график был гибким, не...