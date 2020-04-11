Ещё 149 человек вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/6a2972d0-7bcb-11ea-a2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Число выздоровевших пациентов после лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации, — приводит слова чиновницы ТАСС.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1 702 539. Выздоровели после лечения 377 503 человека. Больше всего заболевших (более полумиллиона) — в США. Сложная ситуация складывается также в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов достигло 106.

Столичные власти перестанут пускать машины из регионов в Москву. Частичное ограничение на въезд связано с распространением коронавирусной инфекции. Посты ДПС будут разворачивать автомобили прямо перед городом.

Накануне мэр мегаполиса Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе. На первом этапе будут вводиться пропуска для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях. На третьем этапе с помощью пропусков будут регулировать передвижение внутри района, ранее писал NEWS.ru.