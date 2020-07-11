Ещё 1002 человека с коронавирусом вылечились в Москве

https://static.news.ru/photo/e5ee1a22-c344-11ea-85ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за последние сутки из больниц по выздоровлении были выписаны ещё 1002 пациента с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 июля сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число выздоравливающих в столице продолжает расти. По словам Раковой, с начала пандемии в Москве из больниц выписали 164 095 человек после заражения.

Заммэра подчеркнула, что после прохождения лечения доктора проводят исследования с целью подтверждения отсутствия заболевания у пациента. При выписке граждане в случае необходимости нахождения под наблюдением получают соответствующие рекомендации.

Всем, кто излечился от COVID-19, в Москве предлагают стать донором крови. Для этого есть ряд специальных условий. Донор должен быть в возрасте от 18 до 35 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. У желающего стать донором должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Также граждане имеют возможность поработать волонтёрами, помогая тем, кто ещё болеет.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтёром, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00, — цитирует Ракову ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, штаб Москвы по борьбе с COVID-19 сообщил о последствиях инфекции. В течение последних суток на территории столицы скончались 29 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию. За время пандемии в столице умерли 4116 человек.