«Ещё помёрзнем»: москвичам пообещали резкое похолодание в конце недели

В конце этой недели в столицу и область придёт холодный фронт: ожидаются осадки, метель и порывистый ветер. Непогода может продержаться до пяти дней, рассказал метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт телеканал «360». Он также призвал не рассчитывать на плюсовую температуру.

На стыке марта и апреля — думаю, с 27 числа — ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Волна будет сопровождаться осадками, гололедом, порывистым ветром, метелью. Температурный режим может рухнуть ночью до −5, а днем будет в лучшем случае около 0, максимум +1, — отметил специалист.

По его словам, холода в столице продержатся не более пяти суток и сменятся сильным потеплением. Переход на устойчивый плюс произойдёт примерно со второй пятидневки апреля.

Тищковец рекомендовал автолюбителям не торопиться менять покрышки на летние, предположив, что к такому шагу может подтолкнуть нынешняя по-апрельски тёплая погода.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала о народной примете, которая характеризует погоду летом. По её словам, температура воздуха 14 марта определяет, насколько тёплыми будут летние месяцы. В этом году в Москве и Подмосковье было до 5 градусов тепла, и такой показатель, по мнению метеоролога, даёт предпосылки к жаркому лету.