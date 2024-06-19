Еще одну песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской В России заблокировали сайты с песней группы «Порнофильмы»

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Группа «Порнофильмы»

В России ограничили доступ к сайтам, на которых были опубликованы тексты и аккорды песни «Роди мне тысячу детей» панк-группы «Порнофильмы». Причиной стал призыв к экстремисткой деятельности в куплетах, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным издания, доступ к материалам был ограничен в соответствии со ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

На прошлой неделе Тверской районный суд Москвы оштрафовал солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 50 тысяч рублей. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

В прошлом году в реестр запрещенной информации внесли песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы». В список попали две ссылки с текстами и аккордами композиции. Инициатором блокировки стал «неуказанный госорган». Композиция также исчезла из сервиса «Яндекс Музыка».

Продюсер Павел Рудченко заявлял, что группа «Порнофильмы» стала популярна не только благодаря названию, но и провокационным лозунгам в песнях. По его словам, высказывания, звучащие в композициях коллектива, носят политический и социальный характер, а группа пыталась настроить жителей против власти и ее политики, поэтому сумела найти своего слушателя.