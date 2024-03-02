Еще одну нейросеть уличили в создании антиисторических образов Axios: нейросеть от Meta начала допускать исторические оплошности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нейросеть Imagine от Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) начала генерировать образы с историческими оплошностями, передает портал Axios. Так, ИИ пытается внести «разнообразие» в ряды отцов-основателей США, подменяя их расу или пол, а на запрос «профессиональные игроки в футбол» выдает исключительно женщин.

Искусственный интеллект Imagine от Meta делает такие же исторические оплошности, из-за которых Google прекратила генерацию изображений людей в своем чат-боте Gemini две недели назад, — пишет издание.

Нейросеть от Google до этого тоже меняла исторических персонажей. Так, она делала викингов афроамериканцами. Такой же фокус нейросеть проворачивала с немецкими солдатами времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, которая является разработчиком ChatGPT. Бизнесмен считает, что она нарушила основное условие, которое гласит, что искусственный интеллект необходимо развивать на благо человечества, а не ради прибыли. В иске миллиардера указывается, что компания была обязана оставить открытым исходный код своей технологии. После начала сотрудничества с Microsoft она скрыла его и превратилась в «дочку» корпорации, уверен Маск.