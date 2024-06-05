Еще одного журналиста-иноагента могут заочно арестовать за фейки об армии СК потребовал заочного ареста для журналиста Колезева по делу о фейках против ВС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета с требованием заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Его заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Колезев с 2021 года является главным редактором интернет-издания Republic (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских изданий URA.RU и Znak.com. После начала спецоперации журналист объявил о своем отъезде за границу.

В ноябре 2022 года стало известно, что против Колезева возбуждено дело о фейках против ВС РФ за пост в социальной сети. Максимальное наказание по этому обвинению — десять лет заключения.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ передал в суд уголовное дело о призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооруженных силах России в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Тот в прямом эфире призывал совершить вооруженное нападение на РФ с использованием ядерного оружия.

В 2022 году суд Москвы заочно арестовал Гордона. Тогда же, в середине июля, журналист был объявлен в розыск в первый раз.