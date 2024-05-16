Еще одного обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» оставили в СИЗО Причастного к теракту в «Крокусе» Мирзоева оставили в СИЗО до 22 августа

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Далерджон Мирзоев

Далерджону Мирзоеву, обвиняемому в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», продлили меру пресечения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Басманный районный суд оставил фигуранта в СИЗО до 22 августа 2024 года.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и предписал продлить меру пресечения Мирзоеву Далерджону Баротовичу — заключение под стражу на три месяца, всего до четырех месяцев 28 суток. Он останется в тюрьме до 22 августа 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Мухаммадсобиру Файзову, которого обвиняют в участии в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл». Фигурант появился на заседании в инвалидной коляске. Срок содержания Файзова под стражей решением суда продлен до 22 августа. Его оставили под арестом первым среди других подозреваемых.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». В результате теракта, по последним данным, погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.