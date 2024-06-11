Суд вынес приговор коммунальщику Минобороны по делу о взятках Заместитель главного коммунальщика МО РФ получил восемь лет колонии за взятки

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Преображенский суд Москвы приговорил заместителя бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ Сергея Харитонова Романа Митюрева к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ему также запретили в течение четырех лет заниматься управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными делами в государственных органах и органах местного самоуправления. С Харитонова и Митюрева также взыскали 30 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

Уже бывший заместитель Харитонова Митюрев Роман Григорьевич также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Сергея Харитонова сегодня, 11 июня, приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также запретили в течение пяти лет заниматься управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными делами в государственных органах и органах местного самоуправления.

Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал еще одного фигуранта уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Его также обвиняют в особо крупном мошенничестве. Официального подтверждения информации нет.