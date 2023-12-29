Еще одна участница курсов Шабутдинова обвинила его в мошенничестве Baza: жительница Москвы обвинила Шабутдинова в мошенничестве на 330 тысяч рублей

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Аяз Шабутдинов

На блогера и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова поступило еще одно заявление в полицию, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, преподаватель вокала из Москвы обвинила его в мошенничестве на 330 тысяч рублей.

Как передает канал, жертвой деятельности бизнес-коуча стала 36-летняя женщина, которая весной 2023 года купила двухгодичный курс в «Like Центре». Преподаватели обещали научить ее вести бизнес, однако клиентка оказалась недовольна качеством услуг. По ее словам, работники организации были недостаточно квалифицированы и солгали о своих достижениях. Спустя полгода женщина попросила вернуть деньги за обучение, но получила отказ, после чего решила обратиться в правоохранительные органы.

Ранее суд в Москве продлил арест Шабутдинову, которого обвиняют по 15 эпизодам мошенничества, на два месяца. Прокурор просил продлить заключение под стражей, чтобы проверить новые заявления от потерпевших. Бизнес-коуч останется под арестом минимум до 16 февраля.

Депутат Александр Демин ранее заявил, что закон о рекламе нуждается в поправке, которая приравняет продвижение блогерами информационных продуктов к рекламе медикаментов. По словам парламентария, подобным предпринимателям необходимо запретить приписывать себе ложные заслуги.