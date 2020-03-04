https://static.news.ru/photo/ff37904c-5e1f-11ea-9669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодарской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии ожидают вторую пациентку-девочку из США с гигантским родимым пятном на лице (невусом).

Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев, — цитирует РИА Новости исполнительного директора клиники Андрея Алексуткина.

Он добавил, что семья Деми приехала в США из Японии. Она станет второй американской пациенткой этой клиники после Луны Феннер и у неё та же проблема с невусом.

Девочка по имени Луна Феннер появилась на свет с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим практически все лицо. Врачи в США фактически отказали малышке в лечении, запросив порядка полумиллиона долларов за свой труд.

Зарубежные доктора решили, что девочке нужно сделать 60–80 операций в течение четырёх лет. И тогда хирурги из Краснодара предложили свою помощь и сказали, что уберут пятно за шесть—восемь операций. Родители Луны сначала отказались, но потом всё-таки приняли решение лететь к краснодарским специалистам.

Ранее Кэрол продемонстрировала результаты первой операции, которую сделали девочке в Краснодаре, писал News.ru.