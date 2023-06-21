Еще один онлайн-кинотеатр оштрафовали за фильм с ЛГБТ-героями Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей за два фильма с ЛГБТ-сценами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей юридическое лицо онлайн-кинотеатра Premier из-за показа фильмов «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник», сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В этих фильмах присутствовали сцены с однополыми парами, но продукты были маркированы возрастным цензом «16+», а не «18+», как того требует закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

Представитель Premier Владислав Веремейцев отметил, что оба фильма были промаркированы требуемым образом после вызова из Роскомнадзора, но до составления протокола.

Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции также сообщал, что 21 июня по статье о пропаганде нетрадиционных отношений был оштрафован на 500 тысяч рублей дистрибьютор «Русский репортаж». Поводом стал показ сериала «Сделано в Италии» на телеканале Kinoliving.

Днем ранее Мещанский суд принял административный протокол по статье о пропаганде ЛГБТ в отношении федерального телеканала ТВ-3. В документе говорится, что телеканал мог демонстрировать однополые отношения или подталкивать детей к желанию сменить пол. Судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время, точная дата неизвестна.