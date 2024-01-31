Еще один конкурент Путина снялся с выборов Самовыдвиженец Баташев снялся с президентской гонки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер-эколог Анатолий Баташев, подававший документы в ЦИК для участия в президентских выборах в качестве самовыдвиженца, решил не участвовать в дальнейшей гонке, передает РИА Новости. Перед этим Баташев заявлял, что пойдет на выборы с программой, нацеленной на сохранение культуры, воспитание патриотизма в детях и благоустройство парков.

В этот цикл 2024 года я не иду дальше. Да, мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное. Никто из зеленых политиков так высоко еще не забирался, — приводит агентство слова Баташева.

Блогер отметил, что стал первым в истории России зеленым кандидатом, который баллотировался на президентских выборах. Он признался, что технически его команда не справилась со сбором подписей.

31 января заявление о выходе из президентской гонки также написал основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил в ходе заседания комиссии, что он написал заявление о сложении полномочий кандидата в президенты. Об этом стало известно спустя пару часов после того, как Богданов сдал подписи в свою поддержку. Утром партия Богданова представила в ЦИК 20 коробок с 105 тысячами подписей в его поддержку, при этом всего команде политика, по его словам, удалось собрать более 168 тысяч подписей за его выдвижение.

30 января из предвыборной гонки также вышел председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Он призвал россиян голосовать за действующего президента РФ Владимира Путина.