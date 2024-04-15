Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал арест

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Назримад Лутфуллои

Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои подал в Басманный суд Москвы апелляционную жалобу на постановление об аресте, пишет РИА Новости. Обращение обвиняемого поступило 15 апреля.

В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в суде.

Лутфуллои стал девятым фигурантом дела о теракте в «Крокусе». В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что его задержали на следующий день после трагедии, вечером 23 марта, при проверке лиц на причастность к совершению диверсионно-террористического акта в концертном зале. Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Басманный суд отправил мужчину в СИЗО до 22 мая. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее свой арест обжаловал Диловар Исломов, предполагаемый пособник террористов. Он стал четвертым обвиняемым по делу о теракте, решившим оспорить вердикт о водворении в СИЗО. Ранее апелляции подавали его брат и отец.

Обвиняемые в исполнении теракта в «Крокусе» не стали обжаловать арест. Они полностью признали свою вину.