Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои подал в Басманный суд Москвы апелляционную жалобу на постановление об аресте, пишет РИА Новости. Обращение обвиняемого поступило 15 апреля.
В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в суде.
Лутфуллои стал девятым фигурантом дела о теракте в «Крокусе». В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что его задержали на следующий день после трагедии, вечером 23 марта, при проверке лиц на причастность к совершению диверсионно-террористического акта в концертном зале. Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Басманный суд отправил мужчину в СИЗО до 22 мая. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее свой арест обжаловал Диловар Исломов, предполагаемый пособник террористов. Он стал четвертым обвиняемым по делу о теракте, решившим оспорить вердикт о водворении в СИЗО. Ранее апелляции подавали его брат и отец.
Обвиняемые в исполнении теракта в «Крокусе» не стали обжаловать арест. Они полностью признали свою вину.